"Родина" обратится в ЭСК РФС из-за незасчитанного гола

Московский клуб "Родина" обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть эпизоды с незасчитанным голом и неназначенными пенальти в матче Лиги Пари (Первой лиги) против нижнекамского "Нефтехимика" (1:1). Об этом сообщила пресс-служба клуба.

© Пресс-служба ФК "Родина"

"Наш клуб будет ждать разъяснений по ряду неназначенных пенальти и отмененному голу в концовке встречи", - говорится в заявлении команды.

Главный арбитр матча Андрей Прокопов отменил гол нападающего "Родины" Артема Максименко из-за того, что, по мнению судейской бригады, мяч вышел за пределы поля.

"Родина" идет на четвертом месте в Лиге Пари, на счету команды 31 очко после 18 игр. "Нефтехимик" располагается на 11-й позиции, у команды 21 балл.