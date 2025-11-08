«Ювентус» сыграл вничью с «Торино» в матче Серии А

«Ювентус» сыграл вничью с «Торино» в домашнем матче 11‑го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча в Турине завершилась со счетом 0:0.

«Ювентус» с 19 очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы Серии А, «Торино» (14 очков) идет 11‑м.

В следующем туре «Ювентус» 22 ноября сыграет на выезде с «Фиорентиной», «Торино» 24 ноября примет «Комо».

Прямые трансляции матчей чемпионата Италии смотрите на «Матч ТВ» и каналах холдинга, а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.

Чемпионат Италии. 2025-26. Тур 11

«Ювентус» (Турин) — «Торино» (Турин) — 0:0