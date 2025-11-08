«Ювентус» сыграл вничью с «Торино» в матче Серии А
«Ювентус» сыграл вничью с «Торино» в домашнем матче 11‑го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Турине завершилась со счетом 0:0.
«Ювентус» с 19 очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы Серии А, «Торино» (14 очков) идет 11‑м.
В следующем туре «Ювентус» 22 ноября сыграет на выезде с «Фиорентиной», «Торино» 24 ноября примет «Комо».
Прямые трансляции матчей чемпионата Италии смотрите на «Матч ТВ» и каналах холдинга, а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.
Чемпионат Италии. 2025-26. Тур 11
«Ювентус» (Турин) — «Торино» (Турин) — 0:0