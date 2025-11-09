Дзюба прокомментировал историю с попыткой похищения футболиста Мостового

История с попыткой похищения полузащитника петербургского "Зенита" Андрея Мостового является странной. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион России в составе "Зенита" Артем Дзюба, который сейчас выступает за тольяттинский "Акрон".

"Удивило, что Андрей не может отбиться от непонятно кого, - сказал Дзюба с улыбкой. - А если серьезно, то странная история".

По данным собеседников ТАСС в правоохранительных органах, вечером 23 октября злоумышленники попытались похитить Мостового. Футболист смог отбиться и убежать от нападавших, после чего те скрылись на машине. Позднее они были задержаны.