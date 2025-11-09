Оценены шансы «Крыльев Советов» отобрать очки у «Зенита» в матче РПЛ

Букмекеры оценили шансы самарских «Крыльев Советов» отобрать очки у петербургского «Зенита» в домашнем матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сделать ставку на то, что хозяева не проиграют, можно с коэффициентом 3,04. На победу «Крыльев Советов» можно поставить с коэффициентом 8,00.

Явным фаворитом встречи является «Зенит», коэффициент на его победу составляет 1,39. На ничью можно поставить с коэффициентом 4,90.

Матч пройдет в воскресенье, 9 ноября, в Самаре и начнется в 13:00 по московскому времени. После 14 туров «Зенит» с 29 очками находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» с 13 очками находятся на 13-й позиции.