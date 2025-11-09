РФС назвал финансовый запрос Аргентины за товарищеский матч неадекватным

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил об отказе России в организации товарищеского матча со сборной Аргентины из-за завышенных финансовых требований, передает.

«Мы считаем запрашиваемые средства неадекватными», — завил Митрофанов.

Генеральный секретарь отметил, что встреча могла состояться в сентябре, однако аргентинская сторона предпочла провести матч с Анголой, предложившей значительное финансирование в 12 миллионов евро, что РФС счел неприемлемой суммой.

Сборная России проведет первый матч против Перу 12 ноября на санкт-петербургской «Газпром Арене». Затем 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт» команда сыграет со сборной Чили.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.