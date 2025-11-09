«Локомотив» победил «Оренбург» в матче 15-го тура РПЛ

Завершился матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и «Оренбург». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч в игре забил нападающий хозяев Николай Комличенко, реализовав пенальти на 72-й минуте.

После 14 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 30 очков и занимает четвёртое место. «Оренбург» заработал 11 очков и располагается на 14-й строчке. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 33 очка.

В минувшем туре «Локомотив» уступил «Зениту» — 0:2, а «Оренбург» одержал победу над «Сочи» — 3:1.