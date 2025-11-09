Защитник «Локомотива» Ньямси назвал свое любимое русское слово

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси рассказал, каковы его успехи в изучении русского языка. Футболист выступает за красно-зелёных с февраля 2024 года.

— Насколько хорошо удалось овладеть русским языком?

— (Говорит по-русски) Я говорю лучше сейчас, знаете. Понимаю тоже лучше. Это хорошо, потому что сейчас я чувствую себя нормально в команде и в Москве. Хорошо!

— Назовите любимое русское слово или фразу.

— Удачи!

— Ваша семья бывала в Москве и на матчах «Локо». Какие у них впечатления?

— Они были очень рады, что смогли приехать. Впечатлены и стадионом, и базой, и самим городом — как инфраструктурой и качеством, так и атмосферой.

— Любимое место в Москве?

— Парки в городе мне очень нравятся, — сказал Ньямси в интервью для клубной пресс-службы.