«Локомотив» с трудом обыграл «Оренбург»

Московский «Локомотив» одержал победу над «Оренбургом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Локомотива».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Единственный гол на 72-й минуте с пенальти забил Николай Комличенко после фола Фахда Муфи против Дмитрия Баринова.

Судья Сергей Цыганок назначил пенальти в ворота «Оренбурга» и показал красную карточку Анри Чичинадзе, но после просмотра VAR отменил свое решение. Второй гол Комличенко был отменен из-за положения вне игры, а главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов получил красную карточку за споры с судьей.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Локомотив» расположился на четвертой строчке, набрав 30 очков. «Оренбург» идет на 14-й позиции, заработав 11 очков. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.