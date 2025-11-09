Дубль Солари принес «Спартаку» победу над «Ахматом»

Московский «Спартак» победил «Ахмат» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила в Грозном и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

На 36-й минуте Пабло Солари открыл счет, а на 52-й минуте оформил дубль после подачи Игоря Дмитриева.

На 60-й минуте Георгий Мелкадзе сократил отставание «Ахмата», реализовав подачу с углового. Тренер Станислав Черчесов впервые встретился с командой, которую ранее возглавлял.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

В следующий раз «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября. «Ахмат» в этот же день сыграет с «Рубином» на выезде.