Экс-президент «Локомотива» высказался о работе Станковича в «Спартаке»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

© Sports.ru

На данный момент команда занимает шестую позицию в таблице Мир РПЛ.

– «Спартак» хаотично провел трансферную кампанию. Они покупали много и дорого, но бессистемно.

Игроки хорошие, но они дублируют друг друга, и кажется, что мешают друг другу. Сделать из этого сплоченный механизм – сложная задача. Станкович с ней не справился.

– Способен ли он тренировать клуб такого класса, где нужно уметь побеждать классных соперников?

– Очевидно, что этот человек не приведет «Спартак» туда, куда они хотят. Назначение Станковича – рискованная ставка, которая не сработала, – сказал Илья Геркус.