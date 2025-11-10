Суперкомпьютер оценил шансы «Спартака» на чемпионство

Суперкомпьютер Opta оценил шансы московского «Спартака» на победу в Мир Российской Премьер-Лиге по итогам нынешнего сезона. Так, по итогам первого круга суперкомпьютер даёт на чемпионство красно-белых 0,9%. У «Балтики», занимающей пятое место, — 0,8%. Наибольшие шансы на победу в РПЛ у «Краснодара» — 31,6%.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 33 очка. «Быки» опережают ближайшего преследователя в лице ЦСКА благодаря личным показателям, у армейцев также 33 набранных очка. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (30).

«Спартак» с 25 очками располагается на шестой строчке. Действующим чемпионом России является «Краснодар».