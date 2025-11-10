Аршавин жестко высказался о результатах "Динамо" под руководством Карпина

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о результатах "Динамо" под руководством Валерия Карпина.

© РПЛ

"Мне кажется, если бы не огромный авторитет Валерия Георгиевича заработанный в последние годы в российском футболе… Если бы другая была фамилия, отчество и имя, то я думаю, скорее, тренер уже покинул бы пост в "Динамо" с таким результатом", - заявил Аршавин в эфире "Матч ТВ".

Московское "Динамо" завершило первый круг Российской Премьер-Лиги на 10-й строчке в турнирной таблице, показав худший результат клуба за последние шесть лет. Команда Валерия Карпина одержала лишь 4 победы в 15 турах чемпионата, 5 раз сыграла вничью и в шести матчах уступила. Бело-голубые набрали 17 очков и на 16 баллов отстают от лидирующего в РПЛ "Краснодара".