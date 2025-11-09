В «Спартаке» извинились за поведение Станковича

Представители московского «Спартака» извинились перед корреспондентом «Матч ТВ» Адамом Ахмадовым за поведение главного тренера команды Деяна Станковича, передает «Чемпионат».

Во время флеш-интервью после победы над «Ахматом» со счетом 2:1 в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) тренеру задали два вопроса, первый был посвящен игре, а второй — его реплике в адрес судьи. Станкович в ответ обвинил журналиста в провокации.

«Представители «Спартака» сразу извинились за своего тренера. Они — молодцы!» — высказался Ахмадов.

По его словам, тренер отказался обсуждать тактику и начал учить его, какие вопросы следует задавать.

Московский «Спартак» победил «Ахмат» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

В следующий раз «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября. «Ахмат» в этот же день сыграет с «Рубином» на выезде.