«Динамо» планирует подписать защитников «Ростова»

Московское «Динамо» планирует зимой подписать защитников «Ростова» Илью Ваханию и Виктора Мелёхина. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Защитников хочет видеть в своей команде Валерий Карпин. Предварительные контакты по обоим трансферам уже состоялись.

Вахании 24 года, в нынешнем сезоне он провёл 18 матчей во всех турнирах и забил один гол. 21-летний Мелёхин отыграл 19 встреч и также забил один гол. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает обоих футболистов в € 3 млн.

«Динамо» завершило первый круг РПЛ на 10-м месте. В активе команды Валерия Карпина 17 очков.