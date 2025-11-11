Комментатор "Матч ТВ" Генич заявил, что журналист не провоцировал Станковича

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу" обвинил главного тренера московского "Спартака" Деяна Станковича в актерской игре после его конфликта с журналистом. "То, что было в Грозном, и опять после победного матча… Хм… Любой тренер — актер. Вот это была какая-то актерская игра, где он пошел в атаку на журналиста. Без всякой провокации, там не было никакой провокации", — сказал Генич. 9 ноября московский "Спартак" победил "Ахмат" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. После матча Станкович остался недоволен одним из вопросов и вступил в конфликт с журналистом, обвинив его в провокации. В турнирной таблице национального первенства после 15 туров "Ахмат" идет на 11-й строчке с 16 очками. "Спартак" занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидируют в РПЛ "Краснодар" и ЦСКА, набравшие 33 очка. В следующий раз "Спартак" проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября. "Ахмат" в этот же день сыграет с "Рубином" на выезде.