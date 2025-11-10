В "Ростове" прокомментировали слух об увольнении тренера

Генеральный директор "Ростова" Игорь Гончаров отреагировал на информацию о возможном увольнении главного тренера Джонатана Альбы.

"Я не комментирую сроки контракта. В настоящее время Джонатан работает в "Ростове", все нормально. К нему есть полное доверие. Есть ли желание продлить с ним контракт? Конечно, есть", - цитирует Гончарова "РБ Спорт".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что этой зимой Джонатан Альбо может быть отправлен в отставку с поста главного тренера "Ростова". Сообщалось, что на эту должность претендует бывший тренер "Томи" и "Пари НН" Александр Кержаков.

Команда Альбы набрала 18 очков в 15 матчах и завершила первый круг чемпионата России на девятом месте в таблице.