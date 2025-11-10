Российский бизнесмен хочет выкупить итальянский ФК «Удинезе»

Российский бизнесмен Сергей Ломакин рассматривает способ стать владельцем ФК «Удинезе». Россиянин хочет выкупить контрольный пакет акций итальянского клуба.

«Удинезе» может стать седьмым клубом, с которым связан Ломакин и первым из топ-5 лиг. Ломакин владеет «Родиной», «Ригой», «Дубай Юнайтед», «Пафосом», «Акритас Хлоракас» и «Целе».

«Родина» Ломакина идет четвертой (зона стыков) в Первой лиге, кипрский «Пафос» недавно одержал первую победу в Лиге чемпионов, «Рига» стала чемпионом Латвии, «Акритас» ведет борьбу за выживание в чемпионате Кипра, «Дубай» претендует на повышение в высшую лигу ОАЭ.

«Целе» может стать чемпионом Словении во второй раз за три сезона, его тренер Альберт Риера говорит по-русски и интересен московскому «Спартаку». В составе команды выступают россиянин Никита Иосифов и белорус Виталий Лисакович.