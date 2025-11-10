Бизнесмен Ломакин хочет выкупить «Удинезе»

Спорт день за днем

Российский бизнесмен Сергей Ломакин рассматривает способ стать владельцем ФК «Удинезе». Россиянин хочет выкупить контрольный пакет акций итальянского клуба.

Российский бизнесмен хочет выкупить итальянский ФК «Удинезе»
© Global Look Press

«Удинезе» может стать седьмым клубом, с которым связан Ломакин и первым из топ-5 лиг. Ломакин владеет «Родиной», «Ригой», «Дубай Юнайтед», «Пафосом», «Акритас Хлоракас» и «Целе».

«Родина» Ломакина идет четвертой (зона стыков) в Первой лиге, кипрский «Пафос» недавно одержал первую победу в Лиге чемпионов, «Рига» стала чемпионом Латвии, «Акритас» ведет борьбу за выживание в чемпионате Кипра, «Дубай» претендует на повышение в высшую лигу ОАЭ.

«Целе» может стать чемпионом Словении во второй раз за три сезона, его тренер Альберт Риера говорит по-русски и интересен московскому «Спартаку». В составе команды выступают россиянин Никита Иосифов и белорус Виталий Лисакович.

Спорт день за днем: главные новости
Спорт день за днем: главные новости