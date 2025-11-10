Журналист хотел Станковичу "ответить по-мужски"

Журналист «Матч ТВ» Адам Ахмадов заявил, что хотел по‑мужски ответить главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу после матча 15 тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором красно-белые на выезде обыграли грозненский «Ахмат».

После матча Ахмадов спросил Станковича, что тот кричал главному арбитру встречи. Станкович эмоционально обвинил Ахмадова в провокации.

«Хотелось мне ответить Станковичу по-мужски? Конечно, хотелось. С первых секунд хотелось. Но я понимаю, что мы не в равных ситуациях. Мы не можем устраивать мордобой. Где‑то на улице я бы мог ему жестко ответить», — сказал Ахмадов.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

