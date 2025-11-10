Выяснилось, будет ли комитет по этике РФС рассматривать поведение Станковича

Комитет по этике Российского футбольного союза не планирует рассматривать инцидент во время флэш-интервью после матча «Ахмат» — «Спартак» с участием главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Чтобы комитет по этике рассмотрел эпизод, должно поступить соответствующее заявление с чьей-либо стороны. На данный момент таких заявлений в комитет не поступало», — сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, после матча Станкович остался недоволен вопросом журналиста о судействе и грубо ответил ему во время интервью, обвинив в провокации. «Спартак» обыграл «Ахмат» со счётом 2:1 в матче 15-го тура Мир РПЛ.