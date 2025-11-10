КДК РФС рассмотрит удаление главного тренера «Оренбурга»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит удаление главного тренера «Оренбурга» Ильдара Ахметзянова в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Оренбуржцы уступили со счётом 0:1.

«Рассмотрим удаление главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова за свершение действий в провокационной и подстрекательной манере в отношении игрока соперника. Ахметзянов приглашён на заседание. Также рассмотрим задержку выхода из раздевалки команды «Оренбург», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.