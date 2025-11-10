В "Локомотиве" подвели итоги первого круга РПЛ

Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных высказался о результатах команды в первой части чемпионата.

© Rusfootball

- Никогда нельзя быть довольным до конца. Много было матчей, где могли побеждать. Но не дожали, не дотерпели. Все очки, что мы получили, — это наши. Еще раз хочу поблагодарить команду, тренерский штаб, медиков. Сегодня "Локомотив" — это единая команда, где действует принцип "один за всех и все за одного".

Московский "Локомотив" завершил первый круг Российской Премьер-Лиги на четвертой строчке в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова потерпела всего одно поражение в 15 турах чемпионата, 6 раз сыграла вничью и одержала 8 побед. "Железнодорожники" набрали 30 очков и на три балла отстают от лидирующего "Краснодара".

Красно-зеленые сыграют против краснодарцев 23 ноября, после паузы на игры сборных, в рамках 16-го тура РПЛ.