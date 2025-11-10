"Крылья Советов" назвали лучшего игрока команды

Стал известен лучший футболист самарцев по итогам месяца.

Голкипер Сергей Песьяков был признан лучшим игроком октября по итогам голосования болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вчера, 9 ноября, перед матчем против "Зенита" (1:1) в 15-м туре РПЛ вратарю была вручена данная награда.

В прошлом месяце 36-летний Песьяков принял участие в трех матчах за самарскую команду, в которых пропустил пять мячей и один раз оставил свои ворота в неприкосновенности.