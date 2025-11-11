Сборная России почтила память защитников Ленинграда

Сборная России посетила Пискаревское мемориальное кладбище в рамках программы Российского футбольного союза (РФС) "Одна на всех: команда, Родина, Победа!", посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Тренерский штаб и игроки почтили память защитников блокадного Ленинграда и мирных жителей, погибших в годы войны, а также посетили музейную экспозицию.

"Во-первых, не передать словами атмосферу. Мои ощущения сейчас - это такая пустота. Приходит понимание, каких жертв стоило то, что было сделано. Атмосфера, с одной стороны, гнетущая, присутствует определенный негатив из-за количества братских могил. С другой стороны, появляется гордость. То, что было сделано, нельзя забывать", - сказал голкипер сборной Матвей Сафонов.

12 ноября на "Газпром-Арене" состоится товарищеский матч сборных России и Перу. Игра начнется в 20:00 мск.