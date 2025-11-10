Флик высказался о стиле игры «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос, не чувствует ли он, что на команду оказывается слишком большое давление из-за атакующего стиля игры.

«Думаю, не лишним будет что-то сказать, но я не буду этого делать. Вокруг нас слишком много шума. Будем надеяться, что травмированные игроки вскоре вернутся в строй. Мы стали лучше и находимся на правильном пути. Мы проанализируем сегодняшний матч (с «Сельтой», 4:2. — Прим. «Чемпионата»), потому что мы не всё сделали правильно», — приводит слова Флика испанское онлайн-издание AS.

По итогам 12 туров Ла Лиги текущего сезона «Барселона» набрала 28 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице.