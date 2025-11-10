Футболист ЦСКА объяснил, почему не пробил гол самостоятельно

Полузащитник ЦСКА Матия Попович в разговоре с «Матч ТВ» объяснил, почему отдал передачу на партнера по команде Кирилла Глебова в моменте с единственным голом в матче 15‑го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо», а не пробил самостоятельно.

© Матч ТВ

Встреча в Каспийске завершилась победой ЦСКА со счетом 1:0. Глебов забил мяч на 75‑й минуте с передачи Поповича. Для 19‑летнего серба это первое результативное действие в составе «красно‑синих».

— Очень рад и счастлив, что выиграли матч и забрали три очка. Если говорить про единственный гол и мою голевую передачу, то я принял мяч и увидел, что Глебов бежит параллельно, в тот момент я понял, что лучшим решением будет не бить, а отдать ему передачу, — сказал Попович «Матч ТВ».

ЦСКА с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

