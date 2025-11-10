«Оренбург» провел акцию с участием детей с проблемами ментального здоровья

Дети с ментальными проблемами отпарили футболки игроков «Оренбурга» перед фотосессией. В клубе считают, что способствуют социальному равенству граждан
«Оренбург» провел социальную акцию.
Команда необычно подготовилась к командной фотосессии, обратившись за помощью к подопечным АНО «Кассиопея». Это ребята с проблемами ментального здоровья. Им поручили развешивать игровые футболки и отпаривать их перед приходом фотографа, сообщает «Комсомольская правда».
В клубе отмечают, что таким образом они подчеркивают социальное равенство всех категорий граждан.
Это уже не первая подобная акция «газовиков». С ребятами из «Кассиопеи» футболисты встречались в мае. Руководство клуба подчеркивает, что подобные события будут проходить регулярно.
