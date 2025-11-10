Агент Комличенко: «Медицинский штаб сборной будет решать вопрос по участию Николая в матчах. Уверен, все будет в порядке»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Николая Комличенко, рассказал «Матч ТВ», что футболист отправился в расположение сборной России, вопрос по его участию в ближайших матчах будет решать медицинский штаб национальной команды, однако есть уверенность, что всё будет в порядке. В воскресенье «Локомотив» в домашнем матче 15‑го тура МИР РПЛ обыграл «Оренбург» со счетом 1:0. После игры главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов заявил, что участие Комличенко в ближайших матчах сборной под вопросом из‑за повреждения. Сборная России 12 ноября примет в Санкт‑Петербурге команду Перу, а 15 ноября сыграет со сборной Чили в Сочи. — Галактионов говорил, что участие Комличенко в матче сборной под вопросом. Что‑то по этой теме решилось? — Николай поедет в сборную, а там уже будет решать медицинский штаб вопросы по его участию. — Как он сам себя чувствует? — Всё будет в порядке, уверен, — сказал Клюев «Матч ТВ». Прямые трансляции BetBoom товарищеских матчей сборной России смотрите на канале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.