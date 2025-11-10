«Наполи» может остаться без тренера

Антонио Конте может покинуть пост главного тренера «Наполи».

В ближайшие часы планируется личная встреча Конте с руководством клуба, на которой стороны обсудят, стоит ли продолжать сотрудничество, сообщает журналист Маттео Моретто. Отмечается, что тренер и руководство проанализируют каждый аспект сложившейся ситуации.

«Наполи» не побеждает в трех матчах подряд во всех турнирах, в последней игре команда уступила «Болонье» (0:2). Неаполитанцы занимают 4-е место в таблице Серии А с 22 очками.