Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями об уходе из сборной России после чемпионата мира 2018 года, а также высказался о своей роли в национальной команде. Всего на счету вратаря 111 матчей за Россию.

«Когда меня официально провожали из сборной, все, чего я удостоился, — это 16-секундный ролик, прокрученный на табло. Получается, 15 лет моей профессиональной жизни были столь незначительны, что уместились в 16 секунд? Как ни странно, я тогда даже не обиделся. Да и на кого было обижаться? На чиновников, которые приходят и уходят, не оставляя после себя вообще ничего, о чём можно было бы вспомнить? И лишний раз подумал о том, что сделал очень правильный выбор», — написал Акинфеев в своей автобиографии.