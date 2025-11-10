Президент РПЛ Алаев рассказал, от чего зависит проведение Зимнего Кубка

Чемпионат.com

Президент Мир РПЛ Александр Алаев рассказал, от чего зависит проведение товарищеского турнира под названием Зимний Кубок РПЛ.

Президент РПЛ рассказал, от чего зависит проведение Зимнего Кубка
© Чемпионат

— Что с Зимним Кубком РПЛ? Были слухи, что «Спартак» не примет участия.

— Мы очень хотим провести Зимний Кубок, потому что он стал традиционным и ярким. Все мы понимаем: генеральный партнёр Кубка — букмекерская компания. Все ждут поправок в законодательстве, которые могут повлиять на букмекерскую индустрию. Время есть, второе слушание в ноябре.

Сейчас нет предложения. Надеюсь, что у нас будут новые предложения от беттинг-партнёров и мы проведём Зимний Кубок. Мне бы очень не хотелось, чтобы этот турнир не состоялся. Но это недешёвое мероприятие. Сделаем всё, чтобы он состоялся. Будем думать вместе с партнёрами. Надеюсь, что он состоится: стадион забронирован, даты есть. Участники? Если будет турнир, то участники будут достойные. Самый большой интерес к российским командам, — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости
Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости