Нападающего «Крыльев Советов» могут положить на операцию

Агент нападающего «Крыльев Советов» Ракова: Сегодня примем решение об операции
Владимир Кузьмичев, агент нападающего «Крыльев Советов» Вадима Ракова заявил, что сегодня может быть принято решение об операции игрока.
«Возможно, сегодня будет принято решение об операции совместно с врачами «Локомотива». Они сделают снимки и поймут, что делать», – сказал Кузьмичев.
Раков выступает за «Крылья Советов» на правах аренды из «Локомотива», воспитанником которого он является. В текущем сезоне на счету россиянина пять голов и две голевых передачи в 10 матчах РПЛ.
Раков столкнулся с рецидивом повреждения пятой плюсневой кости и не забивал с августа. О досрочном завершении аренды нападающего не сообщалось. Осенью Transfermarkt увеличил ценник на игрока с 1,2 млн евро до 3 млн евро
Ранее Раков заявил, что хотел бы остаться в «Локомотиве» и пробиться в основной состав.