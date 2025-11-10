Нападающего «Крыльев Советов» могут положить на операцию

Владимир Кузьмичев, агент нападающего «Крыльев Советов» Вадима Ракова заявил, что сегодня может быть принято решение об операции игрока.

© ФК "Крылья Советов"

«Возможно, сегодня будет принято решение об операции совместно с врачами «Локомотива». Они сделают снимки и поймут, что делать», – сказал Кузьмичев.

Раков выступает за «Крылья Советов» на правах аренды из «Локомотива», воспитанником которого он является. В текущем сезоне на счету россиянина пять голов и две голевых передачи в 10 матчах РПЛ.

Раков столкнулся с рецидивом повреждения пятой плюсневой кости и не забивал с августа. О досрочном завершении аренды нападающего не сообщалось. Осенью Transfermarkt увеличил ценник на игрока с 1,2 млн евро до 3 млн евро

Ранее Раков заявил, что хотел бы остаться в «Локомотиве» и пробиться в основной состав.