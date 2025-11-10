Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье столкнулся с неприятной ситуацией после лайка на публикации в соцсетях.

Интернет-пользователи заметили, что футболист лайкнул публикацию в инстаграме, связанную с Национальным собранием (RN). В видео содержался отрывок из интервью с вице-президентом Республиканской партии Жюльеном Обером на телеканале LCP в июне 2024 года. Бывший депутат правого крыла подтвердил свою поддержку партии Марин Ле Пен, если в ходе внеочередных парламентских выборов, проходивших на тот момент, будет сделан выбор против Нового народного фронта (ННПФ).

«Я не собираюсь винить Марин Ле Пен в том, что сделал ее отец, так же как она не несет ответственности за то, что сделал ее дед. Если так рассуждать, получается, ты коллаборационист, если ты внук коллаборациониста», – объясняет политик в видео, отвечая на вопросы журналиста о наследии Национального фронта (НФ), которое он приписывает «петенизму» (идеологическая основа Вишистской Франции, созданной в июле 1940 года, ее возглавлял маршал Филипп Петен – Спортс’‘) и «войскам СС».

Люка Шевалье опубликовал длинное заявление в сторис инстаграма, определив свой лайк как случайный.