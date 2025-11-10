У Вальверде травма полуперепончатой мышцы правой ноги. Хавбек «Реала» пропустит 1–2 недели

«Реал» сообщил о травме Федерико Вальверде.

Полузащитник «Реала» получил серьезную травму
Полузащитник мадридцев получил повреждение в матче 12-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано» (0:0).

По результатам обследования у Вальверде выявлена травма полуперепончатой мышцы правой ноги, сообщает пресс-служба «Реала».

По данным El Partidazo de COPE, восстановление уругвайца займет 1-2 недели.

Следующий матч «Реала» состоится 23 ноября – команда сыграет на выезде против «Эльче».

