Мусагалиев предложил «Амкалу» сыграть на трофеи, выигранные в 2025-м

«Мы называем это «зубочисткой по яичкам». Азамат предложил «Амкалу» сыграть в Суперкубке на трофеи, выигранные в 2025-м
Президент «Десятки» Азамат Мусагалиев предложил «Амкалу» сыграть на кубки в WINLINE Суперкубке Медиалиги.
«Можно писать сотни постов, можно пытаться залезть под кожу, можно ныть и настраивать аудиторию против. Но мы предлагаем играть по-крупному! «Амкал», мы обращаемся к тебе. Мы называем это «зубочисткой по яичкам». Обе команды ставят на кон свой кубок за этот год: вы – Кубок Медаилиги, мы ставим Кубок Лиги, а лига – Суперкубок. Победитель получает все. Ну что, поиграем?» – предложил Мусагалиев.
«Амкал» – чемпион Медиалиги, ФК «10» – обладатель Кубка Лиги. Суперкубок состоится 22-23 ноября.
Игнатьев о критике: «В СМИ одна грязь, мало интересного пишете. Мнения экспертов – ради лайков и комментариев. Можно сойти с ума, если прислушиваться к каждому»
Кафанов о Сафонове в «ПСЖ»: «Ни в чем не уступает Шевалье, он в прекрасной форме. Нужно дать Матвею провести хотя бы три матча подряд, тогда он будет действовать все лучше»
Жулин о Мишиной и Галлямове: «Мне кажется, они были не готовы к произвольной и партнер немного сорвался. Это рабочие моменты, у них все будет нормально»
Игнатьев о критике: «В СМИ одна грязь, мало интересного пишете. Мнения экспертов – ради лайков и комментариев. Можно сойти с ума, если прислушиваться к каждому»
Кафанов о Сафонове в «ПСЖ»: «Ни в чем не уступает Шевалье, он в прекрасной форме. Нужно дать Матвею провести хотя бы три матча подряд, тогда он будет действовать все лучше»
Жулин о Мишиной и Галлямове: «Мне кажется, они были не готовы к произвольной и партнер немного сорвался. Это рабочие моменты, у них все будет нормально»