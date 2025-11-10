Гвардиола о Бернарду: «Один из самых умных игроков. В прошлом сезоне он был вымотан, но был с нами в каждом матче. Поэтому он капитан «Сити», это не забудется»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высоко оценил качества Бернарду Силвы после разгромной победы над «Ливерпулем» (3:0) в 11-м туре АПЛ.
«Он мастер такой игры. Темп, отбор мяча, ускорение и замедление, интуиция, [чтобы] определить, где находится свободное пространство, как управлять ситуацией и многое другое. Он один из самых умных игроков, которых я когда-либо встречал. В прошлом сезоне Бернарду испытывал трудности, но он был с нами в каждом матче. Он был вымотан, и после 50 или 60 минут [игры в прошлом сезоне] он не мог бежать ни минуты больше. В некоторые моменты он говорил: «Пеп, я выжат. Мой разум [больше не здесь], ноги тоже». Но он был рядом. И я много раз говорил своим игрокам и ему, что это не забудется. Именно поэтому он наш капитан. Потому что в трудные моменты он был рядом», – сказал Гвардиола.
