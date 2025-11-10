Два игрока «Локомотива» пропустят матчи сборной с Перу и Чили

Дмитрий Баринов и Александр Сильянов пропустят ноябрьские матчи сборной России.

Футболисты «Локомотива» получили травмы в матче 15-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (1:0). Медицинское обследование показало, что Баринов и Сильянов не смотут сыграть со сборными Перу и Чили, сообщает «Матч ТВ».

При этом форвард железнодорожников Николай Комличенко, также получивший повреждение во вчерашнем матче, избежал серьезной травмы – он уже прибыл в расположение сборной России.