Тренер Кафанов порассуждал о перспективах Сафонова в ПСЖ

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов порассуждал о перспективах голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».

– Что происходит с Максименко, который был в расширенном списке? Правы ли те, кто утверждает, что Александр если и не допускает грубых ошибок, то совсем не выручает «Спартак» в этом сезоне и пропустил на три гола больше, чем должен был?

– У тренерского штаба сборной к Саше вопросов нет. Он не снижает свой уровень на протяжении всего первого круга. Просто другие вратари выглядят на этой дистанции еще сильнее.

– Но не потерял ли он уверенность в себе?

– Его психологическое состояние у нас беспокойства не вызывает.

– Матвей Сафонов продолжает оставаться первым номером сборной? Почему?

– Да. Матвей первый номер. Несмотря на отсутствие игровой практики в «ПСЖ», он, благодаря постоянным тренировкам с большими мастерами, находится в прекрасной форме.

– Но его положение в «ПСЖ» в этом сезоне только ухудшилось. Нужно ли Сафонову зимой уйти в аренду?

– Такова доля голкиперов. Двоих поставить в ворота на матч невозможно. Матвею нужно ждать своего шанса и использовать его, когда тот представится.

– Он советовался с вами по поводу своего будущего?

– Со своей стороны не считаю корректным давать ему советы. Матвей сам примет решение, когда посчитает нужным.

– Выиграть конкуренцию у Шевалье пока нереально? В чем россиянин уступает французу?

– Думаю, ни в чем. Эти голкиперы примерно равны по своему уровню. Просто нужно дать Матвею провести хотя бы три матча подряд. Тогда с каждой игрой он будет действовать все лучше и лучше.

– Какое у Сафонова сейчас психологическое состояние?

– Вратарям ни в коем случае нельзя опускать рук. Они должны быть готовы к таким ситуациям изначально, когда только выбрали себе эту неблагодарную профессию. Тем более российскому голкиперу выпал такой шанс находиться в лучшем клубе Европы. Какая еще нужна мотивация, когда ты каждый день тренируешься с сильнейшими на сегодня игроками, победителями Лиги чемпионов? – сказал Кафанов.