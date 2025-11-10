Нападающий «Оренбурга» высказался о критике в свой адрес

Игнатьев о критике: «В СМИ одна грязь, мало интересного пишете. Мнения экспертов – ради лайков и комментариев. Можно сойти с ума, если прислушиваться к каждому»
Нападающий «Оренбурга» Иван Игнатьев высказался о критике в свой адрес.
– Я вообще не читаю СМИ – от слова совсем. Мне неинтересно, вы мало интересного пишете. В СМИ одна грязь.
К работе экспертов я отношусь с уважением: это их дело, пусть продолжают высказывать свое экспертное мнение.
– Благодаря тем же экспертам сформировался ваш образ «футболиста-кайфарика».
– Пусть сами живут с этим мнением.
Люди, которые окружают меня, знают, какой я человек. А мнение других – это их мнение.
В этом мире миллиард мнений, и, если прислушиваться к каждому, можно сойти с ума. Я никогда не формирую мнение о человеке, не зная его. Мнения экспертов – ради лайков и комментариев, – сказал Игнатьев.
