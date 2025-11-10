В руководстве "Пари НН" назвали цели команды

Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов высказался о текущих результатах команды.

© ФК "Пари НН"

"Какая цель на ближайшие три игры? Стараться набирать очки в каждой игре. Последний домашний матч года — против "Зенита". Уверен, что придет много болельщиков. Да, "Зенит" — хорошая команда, но с помощью болельщиков надо набирать очки. Потом две игры с командами, скажем так, нашего уровня. Надо стараться набирать очки, чтобы на зимний перерыв уйти с хорошим настроением", - цитирует Удальцова "Матч ТВ".

В 15 туре Российской Премьер-Лиги "Пари НН" сыграл вничью с казанским "Рубином" на домашнем стадионе - 0:0. В 16 туре чемпионата России нижегородцы примут на своем поле петербургский "Зенит" - встреча состоится 23 ноября.

После 15 сыгранных туров подопечные Алексея Шпилевского занимают последнее место в турнирной таблице российского чемпионата с 8 набранными очками в своем активе. Напомним, что Шпилевский был назначен на пост главного тренера нижегородцев летом текущего года, ранее он занимал аналогичную должность в кипрском "Арисе", за который выступает экс-игрок сборной России Александр Кокорин.