Суперкомпьютер спрогнозировал итоговое место «Балтики» в РПЛ сезона-2025/2026
Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на исход Мир Российской Премьер-Лиги в сезоне-2025/2026 после окончания первого круга чемпионата. В частности, искусственный интеллект оценил шансы калининградской «Балтики» на итоговое место в РПЛ.
Так, наиболее вероятный исход для команды Андрея Талалаева — пятое место по итогам сезона.
Вероятность «Балтики» занять конкретное итоговое место в РПЛ:
- первое место — вероятность 0,8%;
- второе место — вероятность 2,5%;
- третье место — вероятность 6,2%;
- четвёртое место — вероятность 14,0%;
- пятое место — вероятность 32,5%;
- шестое место — вероятность 31,1%;
- седьмое место — вероятность 8,8%;
- девятое место — вероятность 0,9%;
- 10-е место — вероятность 0,3%;
- 11-е место — вероятность 0,1%.
Напомним, сейчас «Балтика» идёт на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.
