Суперкомпьютер спрогнозировал итоговое место «Балтики» в РПЛ сезона-2025/2026

Чемпионат.com

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на исход Мир Российской Премьер-Лиги в сезоне-2025/2026 после окончания первого круга чемпионата. В частности, искусственный интеллект оценил шансы калининградской «Балтики» на итоговое место в РПЛ.

Так, наиболее вероятный исход для команды Андрея Талалаева — пятое место по итогам сезона.

Вероятность «Балтики» занять конкретное итоговое место в РПЛ:

  • первое место — вероятность 0,8%;
  • второе место — вероятность 2,5%;
  • третье место — вероятность 6,2%;
  • четвёртое место — вероятность 14,0%;
  • пятое место — вероятность 32,5%;
  • шестое место — вероятность 31,1%;
  • седьмое место — вероятность 8,8%;
  • девятое место — вероятность 0,9%;
  • 10-е место — вероятность 0,3%;
  • 11-е место — вероятность 0,1%.

Напомним, сейчас «Балтика» идёт на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.

