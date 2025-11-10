Суперкомпьютер спрогнозировал итоговое место «Балтики» в РПЛ

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на исход Мир Российской Премьер-Лиги в сезоне-2025/2026 после окончания первого круга чемпионата. В частности, искусственный интеллект оценил шансы калининградской «Балтики» на итоговое место в РПЛ.

Так, наиболее вероятный исход для команды Андрея Талалаева — пятое место по итогам сезона.

Вероятность «Балтики» занять конкретное итоговое место в РПЛ:

первое место — вероятность 0,8%;

второе место — вероятность 2,5%;

третье место — вероятность 6,2%;

четвёртое место — вероятность 14,0%;

пятое место — вероятность 32,5%;

шестое место — вероятность 31,1%;

седьмое место — вероятность 8,8%;

девятое место — вероятность 0,9%;

10-е место — вероятность 0,3%;

11-е место — вероятность 0,1%.

Напомним, сейчас «Балтика» идёт на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.