Известный футбольный агент назвал лучшего тренера РПЛ

Известный футбольный агент Алексей Сафонов в беседе с Rusfootball.info назвал лучшего тренера по итогам 15-ти туров РПЛ.

"Лучший тренер первого круга? Сто процентов Мусаев. Второй год подряд они лидируют после 15-ти туров, видно, что команда прогрессирует. Все ждали некого спада, но нет – они идут вперед. Также отмечу работу Талалаева, с не самым сильным подбором футболистов идти на пятом месте – достойно", - сказал Сафонов.

"Краснодар" Мурада Мусаева набрал 33 очка и завершили первый круг чемпионата России в статусе лидера турнирной таблицы.