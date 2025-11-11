Колосков назвал лучших футболистов первого круга РПЛ

Колосков включил игрока «Ахмата» в число лучших футболистов первого круга РПЛ

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с «Матч ТВ» назвал Максима Глушенкова («Зенит»), Алексея Батракова («Локомотив»), Матвея Кисляка (ЦСКА) и Георгия Мелкадзе («Ахмат») лучшими игроками первого круга МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).

После 15‑го тура МИР РПЛ первое место занимает «Краснодар (33 очка), который опережает московский ЦСКА по дополнительным показателям. «Зенит» (30) идет третьим и по дополнительным показателям опережает «Локомотив» (30). Первое место в списке бомбардиров занимает полузащитник железнодорожников Алексей Батраков, забивший 10 мячей.

— Открытий нет никаких, к сожалению. Лучшие игроки, если брать чисто статистические подсчеты, они очевидны. По игре, это, пожалуй, Глушенков, Батраков и в какой‑то степени Кисляк. Мне нравится Мелкадзе из Грозного. Мне кажется, на сегодняшний день он в позиции центрфорварда вообще лучший наш футболист. Но, во‑первых, я не всё подряд смотрю, во‑вторых, я все‑таки не экспертный специалист, это мои вкусовые оценки. Лучшего тренера в конце сезона скажу, — сказал Колосков «Матч ТВ».

