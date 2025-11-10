Экс-нападающий «Спартака» назвал трех любимых футболистов в РПЛ

Экс-форвард столичного «Спартака» Ари назвал лучших футболистов РПЛ на данный момент.

«Мне очень нравятся нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, Маркиньос из «Спартака» и Эдуард Сперцян», — заявил Ари.

Джон Кордоба играет за «быков» с июля 2021 года. Контракт колумбийского футболиста с черно-зелеными рассчитан до конца июня 2027 года. В текущем сезоне Кордоба провел за «Краснодар» 20 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 12 млн евро.

Маркиньос проводит второй сезон в «Спартаке». Контракт рассчитан до 30 июня 2029 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 16 матчей за столичный клуб во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Маркиньоса в 6 млн евро.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». Соглашение полузащитника с клубом рассчитано до 30 июня 2029 года. В текущем сезоне Сперцян провел за «быков» 21 матч во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач. Рыночная стоимость полузащитника оценивается в 25 млн евро.