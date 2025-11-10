Несколько игроков сборной России тренируются по индивидуальной программе

Четыре футболиста сборной России занимают отдельно от основной группы.

© РФС

Полузащитники Александр Черников, Лечи Садулаев и Руслан Литвинов, а также нападающий Николай Комличенко занимаются по индивидуальной программе в расположении сборной России, сообщает корреспондент "РИА Новости Спорт".

В ноябре национальная команда России проведет две домашние товарищеские встречи - 12 числа подопечные Валерия Карпина сыграют с Перу на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге, а 15 числа примут на стадионе "Фишт" в Сочи сборную Чили.

Ранее сообщалось, что полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов и защитник "железнодорожников" Александр Сильянов не смогут принять участие в матчах сборной России по медицинским показаниям.