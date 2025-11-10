Карпин рассказал, почему не вызвал Мостового в сборную

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, почему не вызвал полузащитника «Зенита» Андрея Мостового в национальную команду на BetBoom товарищеские матчи с Перу и Чили.

В понедельник сборная России провела тренировку на базе учебно‑тренировочного центра «Новогорск» перед отъездом в Санкт‑Петербург. Национальная команда 12 ноября примет в Санкт‑Петербурге Перу, а 15 ноября сыграет с Чили в Сочи. Мостовой в итоговый список не попал.

— С чем связан невызов Мостового?

— Он провел один яркий матч, второй не очень. Есть ротация, пять крайних нападающих. Как я и говорил, много новичков на сборе не будет — тренироваться некогда.

— Есть ли у вас головная боль при выборе форвардов?

— Такого нет. Да, напрягает.

— Рассматриваете Голенкова?

— Да, рассматриваем. Но на данный момент нет. За Онугхой следим, — передает слова Карпина корреспондент «Матч ТВ».

