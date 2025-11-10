Выяснилось, в каком случае Захарян попадет в состав сборной России

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев в эфире «Матч ТВ» рассказал, в каком случае полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян попадет в окончательный состав национальной команды.

Сборная России 12 ноября в BetBoom матче примет в Санкт‑Петербурге команду Перу, а 15 ноября сыграет со сборной Чили в Сочи.

— Были вопросы относительно Захаряна, который не оказался в списке. Он восстановился и получает игровые минуты в «Реал Сосьедад», но все ещё не привлекается в сборную. Есть этому какое‑то объяснения? Чего мы ждем от Захаряна, чтобы увидеть его здесь?

— Мы ждем его здоровья, чтобы он наконец‑то начал стабильно играть. Мы понимаем, что это в потенциале игрок сборной. Желаем здоровья, следим за ним. Надеюсь, что на следующем сборе весной он будет в обойме, — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

