Канчельскис назвал главное разочарование первого круга РПЛ

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис назвал команду, которая разочаровала по итогам первого круга РПЛ.

"Динамо" — главное разочарование первого круга РПЛ. Тут свою роль сыграли завышенные ожидания после прихода Карпина. Звучала задача бороться за трофеи, а теперь идут разговоры про вылет. Конечно, это очень большой контраст", - цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".

Летом текущего года Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера московского "Динамо", также специалист продолжает занимать аналогичную должность в национальной команде России.

После 15 сыгранных туров бело-голубые занимают 10 место в турнирной таблице российского чемпионата с 17 набранными очками в своем активе. В 15 туре Российской Премьер-Лиги столичный клуб на своем поле уступил тольяттинскому "Акрону" (1:2).