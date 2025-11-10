Карпин поделился своей реакцией на попытку похищения Мостового

Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" и сборной России Валерий Карпин удивился попытке похищения полузащитника петербургского "Зенита" Андрея Мостового. Такое мнение журналистам высказал Карпин.

"Я узнал после матча "Динамо" с "Зенитом". Конечно, удивило", - сказал Карпин.

По данным собеседников ТАСС в правоохранительных органах, вечером 23 октября злоумышленники попытались похитить Мостового. Футболист смог отбиться и убежать от нападавших, после чего те скрылись на машине. Позднее они были задержаны.