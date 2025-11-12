Игрок «Краснодара» выбыл до конца сезона

Защитник "Краснодара" Сергей Петров не сможет продолжить сезон-2025/26 из-за травмы.

© ФК "Краснодар"

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". По информации источника, игрок порвал ахилл. Петров травмировался во время матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и "Балтикой". Защитник не смог продолжить игру и был заменен на 26-й минуте, его унесли с поля на носилках. Встреча в Калининграде завершилась ничьей со счетом 1:1.

В нынешнем сезоне Петров принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Защитник является воспитанником "Зенита". В составе "быков" он играет с января 2013 года.

На данный момент "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. После 15-ти сыгранных туров в активе команды 33 очка.