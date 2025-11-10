В сборной России прокомментировали слова Акинфеева о прощании с командой

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью "РГ" высказался о словах экс-вратаря сборной России Игоря Акинфеева.

В своей автобиографии Акинфеев написал: "Когда меня официально провожали из сборной, все, чего я удостоился, - это 16-секундный ролик, прокрученный на табло. Получается, 15 лет моей жизни были столь незначительны, что уместились в 16 секунд?"

Последний матч за сборную России Акинфеев провел в четвертьфинале ЧМ-2018, после чего отказался продолжать карьеру в национальной команде и сосредоточился на ЦСКА, стал больше времени уделять семье.

"Когда придет время и Игорь завершит карьеру, мне кажется, должен состояться матч сборной России и ЦСКА. И Игорь должен сыграть по тайму за каждую команду. Будет полный стадион в Лужниках, и Акинфеева должны достойно проводить. Просто еще не пришло время", - промокомментировал Кафанов.

Сейчас Акинфееву 39 лет. Он всю карьеру провел в ЦСКА, за который сыграл более 600 матчей. В сборной России у Игоря 110 матчей и 95 пропущенных мячей.